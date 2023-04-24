Туристам сообщили, почему надо всегда бронировать левую сторону самолета

Отдыхать и спать в полете бывает достаточно проблематично, но выбор в пользу правильного места на борту делает задачу чуть проще. Эксперты в области путешествий рекомендуют туристам всегда бронировать левую сторону самолета, пишет Day.Az со ссылкой на британское издание The Sun.

Места у окна удобны тем, что их можно использовать в качестве опоры для головы при сне. И именно с левой стороны самолета пространства для такой опоры больше. Это связано с расположением окон. По левой стороне они обычно находятся не прямо по центру из-за двери самолета, что дает возможность опираться на стену и устроиться комфортнее.

Также места у окна отлично подходят для сна, потому что другие пассажиры не будят спящего, когда идут в туалет. Согласно исследованию компании Boeing, место у окна даже снижает вероятность заболеть, поскольку постоянный контакт происходит с меньшим количеством людей. Пассажиры у прохода в среднем контактируют с 64 пассажирами, проходящими мимо или сидящими в других рядах. Сидящий у окна контактирует только с 12.

Эксперты отмечают, что перед бронированием места у окна важно убедиться, что окно там действительно есть. В некоторых самолетах нет окон на некоторых местах внутри салона.