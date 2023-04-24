https://news.day.az/tourism/1558185.html У самолета American Airlines загорелся двигатель - ВИДЕО
У самолета American Airlines загорелся двигатель - ВИДЕО
У самолета American Airlines, выполнявшего рейс из Колумбуса (Огайо) в Финикс (Аризона) 23 апреля, загорелся один из двигателей, и лайнер начал резко снижаться. Пассажиры и очевидцы поделились видеозаписями.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах с земли видно, как лайнер, пересекая небо, снижается. А на видео, снятом пассажиром самолета, можно заметить пламя, вырывающееся из турбины двигателя.
Отмечается, что самолет вернулся обратно в аэропорт Колумбуса, никто не пострадал.
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