У самолета American Airlines загорелся двигатель

У самолета American Airlines, выполнявшего рейс из Колумбуса (Огайо) в Финикс (Аризона) 23 апреля, загорелся один из двигателей, и лайнер начал резко снижаться. Пассажиры и очевидцы поделились видеозаписями.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах с земли видно, как лайнер, пересекая небо, снижается. А на видео, снятом пассажиром самолета, можно заметить пламя, вырывающееся из турбины двигателя.

Отмечается, что самолет вернулся обратно в аэропорт Колумбуса, никто не пострадал.