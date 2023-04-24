Берлинский аэропорт не будет выполнять рейсы

В аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) началась забастовка работников служб безопасности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Акция началась в ночь на понедельник по призыву профсоюза работников сферы услуг Verdi. Протестующие добиваются улучшения условий труда и повышения заработной платы для сотен сотрудников аэропортов в ФРГ.

Ожидается, что аэропорт в течение всего дня не будет выполнять рейсы. Прибывающие в BER рейсы будут аннулированы или переправлены в другие аэропорты.