Самолет с туристами совершил аварийную посадку

Авиалайнер европейского лоукостера Wizz Air, заполненный британскими туристами, совершил аварийную посадку в Хургаде в минувшее воскресенье. Причиной стало сообщение о пожаре на борту и возгорании в одном из двигателей самолета. Подробности ЧП сообщило египетское издание Masrawy, передает Day.Az со ссылкой на Turprom.

Согласно информации, авиалайнер №5128 W9 Airbus 321 вылетел с курорта в Лондон (Великобритания), но вернулся в международный аэропорт Хургады примерно через 15 минут после взлета. Решение об аварийной посадке принял командир экипажа. 203 пассажира направили в один из транзитных залов, а самолет перевезли в изолированную зону в аэропорту, чтобы проверить сообщение о пожаре.

Команда осмотрела воздушное судно и обнаружила, что возгорания и технических неисправностей нет. Это была ложная тревога. Вероятно, сработала сигнализация. Никто из туристов и членов экипажа не пострадал, но страшно было всем. Причины произошедшего сейчас выясняются.