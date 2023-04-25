Стюардесса выполнила немыслимый трюк благодаря чудесам гибкости

Стюардесса нидерландской бюджетной авиакомпании Transavia выполнила акробатический трюк в салоне самолета и попала на камеру. Видео появилось в аккаунте @fly_hostess, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

На опубликованных кадрах бортпроводница, одетая в фирменную униформу перевозчика, стоит в проходе между кресел и, подняв ногу в вертикальном шпагате, ступней закрывает багажную полку.

Пользователи сети восхитились задумкой девушки, оставив комментарии под публикацией, набравшей более 15,7 тысячи просмотров. "Просто прекрасно", "Это так горячо и сексуально", "Красавица", "Не хотите быть моей девушкой?", "Очень мило", "Прекрасная гибкость", - писали они.