Самолет Flydubai столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании Flydubai, который загорелся в понедельник при вылете из аэропорта Катманду, столкнулся с птицей.

Как сообщил официальный представитель перевозчика, лайнер продолжит полет после "выполнения стандартной процедуры", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самолет Flydubai, следующий рейсом FZ 576 из аэропорта Катманду в международный аэропорт Дубая, столкнулся с птицей во время взлета. После выполнения стандартной процедуры самолет продолжит полет в Дубай в обычном режиме и приземлится в 00:14 по местному времени (23:14 мск - прим. ТАСС)", - приводит слова представителя авиакомпании пресс-служба правительства Дубая на своей странице в Twitter.