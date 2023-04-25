Получить визу в Шри-Ланку станет проще

Власти Шри-Ланки готовы выдавать визы по прибытии иностранным туристам бесплатно, чтобы увеличить турпоток в страну. Об этом рассказала глава Минтуризма республики Диана Гэмаж, передает Day.Az со ссылкой на TourDom.

По ее словам, Шри-Ланка изучила, как такой подход влияет на развитие других государств, где туризм приносит значительную часть средств в бюджет. Например, опыт Мальдив показал, что отмена визового сбора положительно сказывается на росте числа прибытий на местные курорты.

"Некоторые страны меньше Шри-Ланки по размеру, но их посещает больше туристов и они получают больше доходов от туризма, чем Шри-Ланка. Одним из ключевых секретов их успеха, несомненно, является бесплатная виза по прибытии. Шри-Ланке давно пора взять на вооружение этот принцип и внедрить его", - рассказала министр.

Она также отметила, что увеличение дохода от роста турпотока вполне перекроет те поступления, которые приходят в бюджет в качестве визовой пошлины. "Я думаю, что лучше забыть о визовом сборе в 60 долларов с одного пассажира и привлекать туристов, которые тратят около 1000 долларов в день. Это то, что многие другие страны успешно делают", - заключила Диана Гэмаж.

Что касается прочих нововведений, то на Шри-Ланке обсуждают запуск программы "золотых виз" и внедрение единого проездного для туристов. По нему путешественники смогут бесплатно добраться до основных туристических достопримечательностей Шри-Ланки.

Отметим, пока визовая политика страны отличается от того, что предлагает Минтуризма. В частности, с 1 декабря визы по прибытии подорожали с 40 до 60 долларов. Кроме того, за электронную визу (ETA) нужно отдать 50 долларов вместо 35.