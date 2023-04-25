Путешествие в мир авиации: AZAL и фонд YAŞAT организовали экскурсию для детей шехидов

В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла экскурсия для детей шехидов, организованная AZAL совместно с фондом YAŞAT.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL, для участников экскурсии была подготовлена познавательная и интересная программа. Они узнали, как устроен аэропорт в деталях, увидели вживую самолеты, им рассказали о работе служб, участвующих в деятельности аэропорта.

Так, экскурсанты посетили ангар технического обслуживания, кинологическую и противопожарную службы аэропорта.

Кульминацией экскурсии стало посещение самолета Boeing 787 Dreamliner, где юные гости поднялись на борт и расспросили пилотов и бортпроводников AZAL о своей профессии. Они заглянули в кабину пилотов лайнера и ощутили себя в роли пилота.