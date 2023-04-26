Туристка избежала платы за дополнительный вес багажа с помощью хитрого трюка

Авиатуристам следует использовать хитрый трюк, чтобы взять с собой в путешествие как можно больше вещей и избежать перевеса в ручной клади при проверке в аэропорту, а значит, и дополнительной оплаты. Об этом порталу VICE рассказала Джел Родригес с Филиппин, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Так, перед одним из вылетов женщина пошла на крайние меры, чтобы избежать сборов за перевес ручной клади. Она надела 2.5 кг своей одежды, в то время как установленная авиакомпанией максимальная норма составляла всего 7 кг, а ее багаж весил около 9 кг.

Путешественница поделилась фотографией, на которой она одета в максимально возможное количество своей одежды. "Когда сотрудники авиакомпании на стойке регистрации сказали: "В ручной клади разрешается провозить только семь килограммов". Я ответила: "Без проблем"", - рассказала она.

Сообразительная туристка достала из своей сумки несколько вещей, сумев уложиться в ограничение по весу в 6.5 кг. "Я не хотела платить сбор за сверхнормативный багаж, потому что в нем было лишних всего два килограмма", - уточнила она. Пост путешественницы оценили более 33 тыс. восхищенных пользователей. Впрочем, несмотря на свое оригинальное решение, Родригес сообщила, что больше так не поступит, поскольку путешествовать в большом количестве одежды "действительно жарко".

Заметим, что многие лоукостеры разрешают пассажирам бесплатно брать с собой только одну сумку, и она должна помещаться в калибратор и под сиденьем перед ними. Однако туристы придумали множество обходных путей. Например, такие:

Одни предлагают брать с собой наволочку. Смысл в том, чтобы набить наволочку одеждой и взять ее с собой в самолет в качестве дополнительной вещи. Она не расценивается как багаж. Другие - увеличить норму провоза ручной клади за счет покупок недорого товара в дьюти фри. Цель - получить заветный пакет и доложить туда вещи из багажа, т.к. содержимое, как правило, не проверяют и пакет не считается дополнительным багажом.