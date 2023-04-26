Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан и Болгария ведут переговоры о перезапуске прямых рейсов, сказал в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов, передает Day.Az.

"Для укрепления туристических связей министерство туризма Болгарии предложило провести в 2023 году встречу болгаро-азербайджанской рабочей группы по туризму с целью разработки плана совместных действий на период 2023-2025 годов. В 2022 году Болгарию посетили 5 040 туристов из Азербайджана, что означает 114-процентный рост по сравнению с 2021 годом. Для сравнения: в 2019 году до пандемии COVID-19 число туристов из Азербайджана в Болгарию составило 4158, в 2020 году во время пандемии - 1682, а в 2021 году число азербайджанских туристов, посетивших Болгарию, составило 2350. Здесь я хотел бы напомнить, что в 2018 и 2019 годах Buta Airways осуществляла прямые рейсы между городами Баку и София. За месяцы, в течение которых осуществлялись прямые рейсы, наблюдался рост количества пассажиров. В настоящее время прямого рейса нет, но стороны ведут активные переговоры о его перезапуске. Изыскиваются возможности для развития и продвижения партнерских отношений между туроператорами обеих стран, развития вспомогательных и развлекательных услуг, обмена группами туристов, участия компаний в организованных туристических выставках обеих стран, развития туристических маршрутов. В связи с этим буквально несколько дней назад Болгария была представлена национальным стендом на 19-й Азербайджанской международной выставке путешествий и туризма - крупнейшей международной туристической выставке, организованной в стране и получившей статус ведущей международной выставки в Кавказском регионе. Азербайджанская сторона также проявила интерес к возможностям участия болгарских компаний в строительстве туристической инфраструктуры в стране", - сказал он.