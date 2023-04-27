Власти Портофино ввели новый штраф

Город Портофино, расположенный к югу от Генуи, намерен штрафовать туристов за пребывание в недавно установленных "красных" зонах. Любой, кто нарушает правила, может быть оштрафован на сумму от 68 до 275 евро. Регулируемые зоны будут действовать по крайней мере до 15 октября в течение всего дня, с раннего утра до 18:00, передает Day.Az со ссылкой на портал Turizm.Ru.

Согласно документу, правила запрещают путешественникам останавливаться и задерживаться "в пунктах скопления и местах встреч групп и круизных пассажиров, ожидающих посадки на лодки или другие транспортные средства". Толпы туристов, одновременно оказывающихся в этих проблемных точках, ранее создавали "серьезные препятствия для города и потенциальную опасность".

Мэр Портофино Маттео Виакава сообщил, что новые правила "не помешают туристам, которые прибывают в Портофино, максимально познакомиться с достопримечательностями, а также обеспечивать безопасность на площадях".

Известный своими красочными домами, разбросанными вокруг живописной гавани, Портофино имеет население чуть более 500 человек, которое, как правило, увеличивается до нескольких тысяч в популярные туристические сезоны.

Портофино - не единственный итальянский город, где действуют правила по сдерживанию скопления людей. В прошлом году в Неаполе ввели "одностороннее" пешеходное движение на самой популярной туристической улице. А в 2021 году Венеция начала отслеживать посетителей, используя разветвленную городскую сеть камер видеонаблюдения и систему отслеживания мобильных телефонов для борьбы с чрезмерным туризмом.

За пределами Италии популярные города Франции, такие как Марсель и Корсика, в прошлом году по тем же причинам начали искусственно сдерживать поток иностранных посетителей.