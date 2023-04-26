В Египте затонул катер с 26 туристами

В египетской Хургаде из-за неблагоприятных погодных условий и пробоины в борту затонул прогулочный моторный катер. Об этом пишет Cairo24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел 25 апреля. На борту судна находились 26 туристов разных национальностей, восемь членов экипажа и три инструктора по дайвингу.

Причиной несчастного случая стали сильный ветер и пробоина. Сначала судно заглохло, затем его раскачала боковая волна. После этого внутрь катера попала вода, и он пошел ко дну.

Капитан судна сообщил о случившемся береговой охране. На место происшествия экстренно прибыли спасатели и эвакуировали людей. По меньшей мере шесть отдыхающих пострадали, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.