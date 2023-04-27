Путешественница подсказала отличия хороших и плохих отелей Египта

Число звезд в отелях Египта - не показатель, некоторые "пятёрки" экономят на туристах, а "четвёрка" может наоборот оказаться достойным отелем. Опытная путешественница выделила семь деталей, по которым можно вычислить истинный статус гостиницы. Их несложно найти в отзывах - а некоторые даже в официальном описании отеля. Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, вот детали, на которых необходимо заострять внимание:

Нехватка посуды

Стоит насторожиться, если туристы пишут в отзывах, что в ресторане не хватает чистых тарелок. Если в ресторане приходится их ждать - это точно показывает, что отель экономит на туристах.

Всюду пластик

Ещё один критерий экономии, также связанный с посудой - одноразовые стаканчики. Если они только в пляжных барах - ещё не страшно, но если туристы пишут, что напитки в пластике им подали в основном ресторане или лобби - уже настораживает. "Самое "дно" - когда гостям предлагают напитки в крошечных стаканчиках из хлипкого пластика. И больше двух в руки не дают. Представляете, сколько раз мужчинам приходится ходить за пивом?" - добавила блогер.

Порошковый сок

Яркая жидкость в пластиковых контейнерах встречается и в хороших египетских отелях. Однако обычно в баре есть альтернатива - сок из коробок. В отелях, где на туристах экономят, никакого другого варианта нет, да и того юппи - всего два вида.

Мало фруктов

"Самый простой тест на хороший отель - яблоки. В Египте этот фрукт считается дорогим. Хороший знак, если на "шведском столе" есть яблоки. Они обходятся отелям примерно в 4 раза дороже клубники и в 7 раз дороже апельсинов", - рассказала туристам блогер. При этом "тестировать" отель на наличие фруктов лучше на обеде или ужине, а не на завтраке. Также отели, которые экономят на туристах, обычно "прячут" фрукты - их нет в числе закусок, например, в снек-баре на пляже.

Интернет

Критерий, по которому можно определить эконом-отель даже по описанию в "официальных источниках". "В его концепции, как правило, будет прописано, что интернет работает только в лобби", - поясняет блогер. Так и будет, причем скорость интернета будет очень низкой, едва-едва пригодной для "отправки сообщений в простых мессенджерах". "В хороших отелях Wi-Fi работает на всей территории (пусть даже слабенький) и подходит как минимум для пользования соцсетями. "Летающего" интернета в Египте, к сожалению, почти нигде нет - тут с этим проблемы", - добавила блогер.

Забота о гостях зимой

На это можно обратить внимание на фотографиях отеля - отмечает блогер. "Зимой обязательно проверяйте наличие защитных барьеров на пляже (обычно это видно даже на фото). Ветра тут настолько сильные, что отдыхать на лежаке без такой защиты просто нереально", - отмечает она. В эконом-отелях этим "не заморачиваются". Есть, правда, редкие отели, которым просто повезло с расположением, и в их бухте ветра обычно не бывает, но они исключение. "Кроме того, резорты эконом-класса не заботятся о подогреве бассейнов. А это значит, что туристам в январе и феврале будет негде купаться", - отмечает блогер.

Персонал

То, что блогер рекомендует почитать "в свежих отзывах". "Если часто упоминают неряшливость, плохой сервис и даже кражи - вполне вероятно, что отель экономит на зарплатах сотрудникам. А это влечет за собой наплевательское отношение к обязанностям и гостям. В такой отель лучше не ездить", - подвела итог блогер.