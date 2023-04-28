Европейцы начинают отдыхать по-другому: в разгар туристического сезона теперь не растёт, а падает, и всё для того, чтобы чтобы избежать высоких цен, на которые доходов бюргеров уже не хватает. Такие данные, согласно опросу Европейской туристической комиссии, представили 6 тысяч потенциальных туристов из Германии, Англии, Франции, Нидерландов, Италии, Бельгии, Швейцарии, Испании, Польши и Австрии. Данный опрос показал, что европейцы не только бронируют туры заранее, чтобы избежать роста цен, но и предпочитают невысокий сезон также с целью экономии, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В целом 72% заявили, что планируют поездку в период с апреля по сентябрь. Причем в прошлом году с целью отдыха собирались отправиться в поезду 76% европейцев, а в этом году их число слегка снизилось и составило 69%.

Также опрос показывает, что высокий сезон теряет свою популярность. Так, число туристов, которые предпочли бы период с апреля по май, увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим годом и достигла 30%, сентябрь прибавил 9% популярности. Это интерпретируют как стремление европейцев избежать толп и жары. Впрочем, пока летние месяцы всё равно в лидерах 40% участников сказали, что они предпочли бы период с июня по июль.

При этом теоретически европейцы желали бы путешествовать больше одного раза - за это проголосовали 59%. На практике две поездки на отдых и более совершат всего 35%. При этом 23% европейцев опасаются инфляции в связи с отдыхом. Ещё 7% главным своим опасением назвали авиаколлапс.

Кстати, европейцы планируют и больше потратить на отдых. Так доля участников, заявивших, что потратят более 1500 евро на человека, увеличилась на 7% по сравнению с предыдущим годом и достигла 37%. Кроме того, 19% потенциальных туристов уверены, что в следующую поездку потратят больше, чем сейчас.

В числе самых востребованных направлений названы Франция и Испания, заработавшие по 8%. Далее следует Италия 7% и Греция 6%.