Цены на авиабилеты повышаются, приближая конец эры лоукостеров

Дешёвым билетам и деятельности лоукостеров в Европе по факту положен конец - цены на билеты будут в среднем на 20% дороже, чем в сезоне 2022, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.

Причин тому сразу несколько - это и "долгоиграющие" последствия пандемии, и подорожание топлива в результате антироссийских санкций, и то, что спрос на полёты в целом сохраняется, что поддерживает высокие цены.

Авиакомпании по всей Европе подняли свои тарифы на авиабилеты. Так, согласно статистике Министерства экологического перехода Франции, которую приводит издание schengenvisainfo, цены на билеты в стране выросли на 23,6% в прошлом году. Одной из причини при этом называют санкции, введенные против России, которые привели к резкому росту цен. Так, гендиректор EasyJet Йохан Лундгрен недавно сообщил, что рост цен на нефть на 71% привел к тому, что в этом году тарифы авиакомпании выросли на 31%. А топливо составляет около 30% расходов перевозчика. Также выросли затраты на техническое обслуживание, что связано в том числе с нарушением цепочек поставок - это также влияет на цены.

При этом желание путешествовать остаётся сильным, этот постпандемийный эффект не только поддерживает "авиаколлапс" в аэропортах, где всё еще не преодолели кризис с персоналом, так и поддерживает высокие цены. Перевозчики кстати тоже сокращают рейсы, что опять же способствует росту цен.

"Цены на топливо остаются высокими и могут стать причиной новых забастовок этим летом", - оценил Йенс Бишоф, гендиректор Eurowings. По его оценкам, в пик сезона полеты будут примерно на 20% дороже по сравнению с уровнем 2022 года.