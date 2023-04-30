За какие запретные слова в тайских аэропортах можно угодить за решетку

Объединение "Аэропорты Таиланда" обратилось через социальные сети к туристам, чтобы напомнить три слова, которые запрещено произносить на их территории во избежание ареста и тюрьмы. Поводом стал недавний скандал с тайской моделью, записывавшей видео в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке и специально повторявшей слово "бомба", пишет издание Thaiger, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Нисамани "Нат" Лертворапонг раскритиковали в сети за то, что в своем ролике она хитро и намеренно вставляла в речь слово, которое не рекомендуется произносить в аэропортах. Например, "Я хочу съесть лапшу с рыбными бомбами", "Твое платье - бомба".

Некоторые пользователи интернета уверены, что модель просто шутила, и к этому не стоит относиться столь серьезно. Другие отметили, что такие вещи могут привести к задержке рейса, если их услышит персонал, который должен будет проверить весь багаж и провести дополнительные проверки безопасности.

Со своим комментарием выступили и "Аэропорты Таиланда". Они отметили, что существуют три слова, которые нельзя произносить перед вылетом или во время полета:

"бомба, взрыв", или "raberd" на тайском;

"террористическая атака", или "kankorkanrai";

"угон", или "jee khruangbin", "plon khruangbin".

Упоминание таких слов в аэропорту или на борту самолета может считаться ложным заявлением и вызвать панику, а также является преступлением. Наказание за него - до 5 лет тюремного заключения и/или штраф до 200'000 бат. Если слова или действия повлекли опасность для самолета во время полета, нарушителю грозит от 5 до 15 лет тюрьмы и/или штраф от 200'000 до 600'000 бат.

Организация отмечает, что пассажирам также не следует провоцировать панику заявлениями вроде "самолет разобьется" и надписями "бомба" на окнах. Шутки с бросанием сумки в пассажиров или сотрудников и убеганием - тоже плохая идея. О том, была ли арестована тайская модель после недавней выходки, пока неизвестно.