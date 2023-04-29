Иностранцы всё чаще едут в Турцию за покупками

Число иностранцев, приезжающих в Турцию за покупками, продолжает расти, пишет 29 апреля Karar со ссылкой на данные Туркстата, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Отмечается, что если в первом квартале 2021 года 5282 иностранных туриста приехали в Турцию за покупками, то за тот же период 2023 года по той же причине приехали 23 374 туриста.

В пропорциональном отношении количество людей, приезжающих за покупками, увеличилось на 342% в первом квартале 2021-2023 годов. Последнее увеличение за один год составило 71%.

При этом расходы иностранных туристов в первом квартале 2023 года в Турции на спорт, образование и культуру выросли на 116,5%, расходы на пакетные туры - на 83,4%, а на туруслуги - на 82,1%. Посещение родственников и друзей заняло второе место с 32,4%, а покупки - третье место с 8,5%.