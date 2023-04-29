https://news.day.az/tourism/1560089.html Турция закрыла свое небо для армянской авиакомпании
Турция закрыла свое небо для армянской авиакомпании
Турция без предупреждения закрыла воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу.
Как передает Day.Az, об этом корреспонденту ТАСС заявил глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян.
По его словам, Анкара без предварительного уведомления аннулировала ранее выданное авиакомпании разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции.
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