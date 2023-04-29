Турция закрыла свое небо для армянской авиакомпании

Турция без предупреждения закрыла воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу.

Как передает Day.Az, об этом корреспонденту ТАСС заявил глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян.

По его словам, Анкара без предварительного уведомления аннулировала ранее выданное авиакомпании разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции.