Cамые распространенные тактики карманных краж у туристов, которые застают их врасплох

Туристы часто становятся жертвами карманников и других мошенников, которые застают их врасплох в непривычной обстановке. Эксперт в области путешествий Джеймс Коул раскрыл изданию Express самые распространенные схемы и типичные места для обмана отдыхающих, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Излюбленный метод карманников - намеренно столкнуться с человеком в многолюдном месте, извиниться и тут же уйти... с ценностями жертвы в руках. Если у злоумышленника есть сообщник, то один из них постарается любым способом отвлечь туриста, а второй незаметно вытащит содержимое сумки или карманов.

"Это особенно вероятно в оживленных местах, таких как туристические достопримечательности и железнодорожные вокзалы, потому там нужно быть особенно внимательными. Старайтесь не носить все ценности с собой, убедитесь, что у вас есть копии важных документов для путешествия, и выбирайте незаметный ремень для денег, который носится под одеждой", - посоветовал Джеймс Коул.

Еще один популярный способ обмана туристов - переплата в такси. "Никогда не соглашайтесь начать поездку, если водитель говорит вам, что счетчик сломан. Вы рискуете попасть на значительную сумму. Во время поездки следите за счетчиком, и если вы подозреваете, что он растет быстрее, чем должен, просто попросите остановиться и выйдите", - сказал эксперт.

Избежать проблем с переплатами в такси можно, если поинтересоваться у сотрудников отеля средней стоимостью проезда и на основе этой информации заранее оговаривать с водителем сумму. Без сюрпризов обойдется также, если пользоваться надежными официальными такси или приложениями, как Uber или Bolt.

Более сложная мошенническая схема связана с банкоматами. Преступники подходят к туристам с "добрым" намерением помочь избежать местных банковских комиссий, а на самом деле хотят использовать устройство для скимминга карты, чтобы украсть данные и затем деньги со счета. У них часто есть сообщник, ожидающий в очереди и поощряющий делать то, что говорит подельник. Туристам следует избегать использования банкоматов в тихих районах и быть осторожными с теми, кто стоит слишком близко.

Более безобидный, но в то же время более популярный метод обмана туристов - неправильная сдача. Не попасться на удочку хитрых торговцев можно, если платить картой или постараться заранее изучить местные купюры, насколько это возможно.

"Если вы находитесь в стране, валюта которой вам не знакомы, будьте осторожны с продавцами. Они часто пытаются обмануть своих клиентов, возвращая меньше сдачи, чем положено. Перед любой сделкой убедитесь, что вы рассчитали, сколько денег вам должны вернуть, и найдите время, чтобы пересчитать сдачу", - порекомендовал Джеймс Коул.

В заключение эксперт по путешествиям добавил: "Некоторые люди считают, что только наивные туристы попадаются на уловки мошенников, но это не так, ведь аферисты постоянно выдумывают новые схемы. Важно ознакомиться с ними, учиться на ошибках других людей и распознавать, когда вас обманывают. Если что-то кажется подозрительным и слишком хорошим, чтобы быть правдой, доверяйте своим инстинктам. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть".