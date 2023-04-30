Lufthansa резко увеличит число пассажиров

Lufthansa планирует увеличить число своих пассажиров на миллион и больше благодаря дополнительным рейсам на Airbus A380, передает портал AeroTelegraph, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

В этом году число мест должно вырасти на 50 000, а в следующем - не менее чем на миллион. При этом отмечается, что хотя Lufthansa и рассматривает обновленный Airbus A380 как двигатель роста, но только временно.

Сообщается, что с 12 апреля над Баварией летают самолеты Airbus A380 авиакомпании Lufthansa. Суперджамбо завершают тренировочные полеты перед тем, как в начале июня начнут летать по расписанию из Мюнхена.

Первым пунктом назначения станет Бостон, в июле начнут совершаться полеты в Нью-Йорк. Летом в эксплуатации у Lufthansa будут два A380, еще один будет находиться в резерве.

С октября немецкая авиакомпания планирует ввести в эксплуатацию в Мюнхене четвертую машину. Вместе с этим Lufthansa добавит два новых направления, пользующихся большим спросом: Лос-Анджелес и Бангкок.

Отмечается, что на борту Airbus A380 имеется 509 посадочных мест, таким образом, он может вместить примерно на 70% больше пассажиров, чем Airbus A340-600. При этом самолет потребляет на 23% меньше топлива.

Однако руководство компании подчеркивает, что суперджамбо остается временным решением. "Нашим флагманом из Мюнхена остается Airbus A350", - уточнил глава Lufthansa Airlines Йенс Риттер.

