В Турции планируют создать новый туристический центр

Новый курорт - альтернативу Анталии - могут создать в Турции. По крайней мере, именно такое заявление сделал для турецких СМИ глава Комиссии по развитию и реструктуризации туризма пострадавшего от землетрясения города Хатай Омер Низиплиоглу, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.

По его оценкам, данный регион может вообще стать главным туристическим центром Средиземноморья, правда для этого необходимо "построить сотни отелей для пляжного туризма в регионе между Самандагом и Арсузом". Впрочем, планам вполне может помешать небезопасность данного побережья, причём не только сейсмическая.

"Было бы слишком оптимистично говорить о туризме прямо сейчас. Однако если уже сейчас начинать стартовые исследования и инвестиции, в предстоящий период могут быть созданы большие возможности для туризма", - заявил г-н Низиплиоглу. Так он отметил на заявление министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя по поводу усилий, предпринятых для восстановления Хатая после февральского землетрясения.

"Хатай может стать туристическим центром Средиземноморья. Наша цель, чтобы Хатай превратился в средиземноморский туристический город - для этого необходимо открыть море между Самандагом и Арсузом для туризма, построив сотни отелей и открыв торговые улицы", - заявил местный чиновник. Кроме пляжа, провинция может предложить туристам много достопримечательностей - это и церковь Святого Петра, "которая является самой важной церковью после Иерусалима", по мнению чиновники, и другие памятники.

Однако планам "планомерного развития туризма" могут помешать сразу несколько обстоятельств. Территория Хаттая с точки зрения туризма не отличается безопасностью. И проблема тут не только в сейсмооопасности. Но и в том что провинция находится рядом с сирийской границей. И не просто с сирийской границей - достаточно сказать, что "небезызвестный" город Идлиб находится от столицы провинции всего в 50 км по прямой через перевал...