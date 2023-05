Летний календарь событий в Италии

Спорт

Джиро Д'италия 2023

6 - 28 мя 2023

Италия

www.giroditalia.it/en/

Маршрут 106° Джиро д'Италия пройдет по 21 городу. Гонка начнется 6 мая на побережье Коста-деи-Трабокки и завершится 28 мая в Риме.

Второй и третий этапы идеально подходят для спринтеров; четвертый этап заканчивается подъемом в гору, его финиш расположен у озера Лачено, а перепад высот составляет 3500 метров.

Этапы Салерно и Неаполя идеально подходят для отрыва или спринтерского финиша; после седьмого этапа, который завершится на плато Кампо Императоре, могут произойти серьезные изменения в общем зачете, окончательно вытеснив некоторых гонщиков с лидирующих позиций.

За ними последуют другие этапы, указанные на официальном сайте, а завершится Джиро д'Италия финишной прямой на улице Фори Империали в самом центре Рима.

Рим связан с Джиро д'Италия с его самого первого сезона, состоявшегося в 1909 году: тогда 20 мая в Вечном городе финишировал четвертый этап соревнования. А в 2023 году в итальянской столице завершится весь гоночный маршрут, это произойдет уже в пятый раз в истории Джиро, как это было в 1911, 1950, 2009 и 2018 годах.

Расписание и маршруты этапов смотрите на официальном сайте www.giroditalia.it/news-center/

Рок-фестиваль

Firenze rocks

17-18 июня 2023

Арена Визарно, Флоренция (регион Тоскана)

www.visarnoarena.it

www.firenzerocks.it/useful-info/detail?slug=info

Великолепная музыка, выставки и многое другое ждет вас на флорентийской концертной площадке Арена Визарно, где только в прошлый раз собралось 200 000 музыкальных фанатов со всех уголков земного шара.

Firenze Rocks, организуемый Live Nation Italia, пройдет уже в пятый раз, и за это время он успел зарекомендовать себя как один из ведущих фестивалей Европы, в котором участвуют самые знаменитые международные рок-звезды.

Firenze Rocks уже несколько лет дарит Флоренции самое лучшее из мировой рок-музыки. В последнем сезоне был совершен переход от панк-рока Green Day к прогрессивному року Muse и от фанк-рока Red Hot Chili Peppers к хэви-метал Metallica.

Программа 2023 года еще формируется, но уже точно подтверждены два участника первого ряда. Первый из них - группа Maroon 5, которая выступит в воскресенье, 18 июня. В этот день официальной радиостанцией фестиваля будет радио R101.

Второй стала легендарная британская рок-группа The Who, которая выйдет на фестивальную сцену в субботу, 17 июня.

В качестве аккомпаниатора для своего единственного концерта в Италии, в том числе в знак уважения к гостеприимной тосканской столице, The Who выбрали превосходный филармонический оркестр международного уровня - оркестр фестиваля академической музыки "Музыкальный флорентийский май", который выйдет на сцену вместе с группой. Посетители фестиваля услышат такой рок, который может породить только комбинация лондонской группы и одного из самых выдающихся классических оркестров Италии.

Остальной состав участников будет опубликован позже.

Художественная выставка

Дотянуться до звезд:

от маурицио каттелана до линетт ядом-боакье

До 18 июня 2023

Палаццо Строцци, Флоренция (регион Тоскана)

www.palazzostrozzi.org

На выставке представлены работы самых важных современных художников из разных стран мира такого калибра, как Маурицио Каттелан, Сара Лукас, Дэмиен Хёрст, Лара Фаваретто, Синди Шерман, Уильям Кентридж, Берлинде Де Брёйкере, Джош Клайн, Линетт Ядом-Боакье, Рудольф Стингел - так во Флоренции отмечают 30-летие собрания Сандретто Ре Ребауденго, одной из самых известных современных итальянских коллекций.

На выставке в Палаццо Строцци современное искусство представлено в форме живописи, скульптуры, инсталляций, фотографий, видео и перформансов; экспозиция дает возможность открыть для себя самые важные имена международного искусства последних лет, а также познакомиться с творчеством самых молодых поколений.

Художественная выставка

Ренуар: заря нового классицизма

До 25 июня 2023

Палаццо Роверелла, Ровиго (регион Венето)

www.palazzoroverella.com/

В 1881 году Ренуар отправляется в путешествие по Италии: грандиозное турне началось в Венеции - где художника поразили работы Карпаччо и Тьеполо (Тициана и Веронезе он уже хорошо знал, восхищался и увлекался ими еще изучая их полотна в Лувре) - затем продолжилось с короткими остановками в Падуе и Флоренции, и наконец привело Ренуара к его главной цели: в Рим.

Здесь художник был поражен силой средиземноморского света и восхищен творчеством мастеров эпохи Возрождения, в первую очередь Рафаэля. Особенно высоко он оценил удивительную "простоту и величие" фресок виллы Фарнезина. Выставка "Ренуар и Италия", рассказывает об этом итальянском путешествии Ренуара и раскрывает его революционные последствия.

Художественная и фотовыставка

Хронорама: сокровища фотографии ХХ века

До 7 января 2024

Палаццо Грасси, Венеция (регион Венето)

www.pinaultcollection.com/palazzograssi

Выставка, проходящая в венецианском Палаццо Грасси, представляет собой мировую премьеру, посвященную шедеврам из архивов знаменитого журнального издательства Condé Nast, часть которых недавно была приобретена коллекцией Пино.

На этой выставке, охватывающей столетие с 1910-х до начала 1980-х годов, представлены работы более 150 художников со всего мира, таких как фотографы Эдвард Стайхен, Беренис Эбботт, Сесил Битон, Ли Миллер, Андре Кертес, Хорст П. Хорст, Дайан Арбус, Ирвинг Пенн, Хельмут Ньютон; иллюстраторы Эдуардо Гарсия Бенито, Хелен Драйден и Джордж Вулф Планк. Эти творцы, величайшие таланты своего времени, определили фотографическую и художественную эстетику той эпохи, публикуя работы в журналах издательства Condé Nast: Vogue, Vanity Fair, House & Garden, Glamour, GQ и других.

Музыкальный фестиваль

фестиваль locus

27 июня - 14 августа 2023

Бари (регион Апулия)

www.locusfestival.it/site/?page_id=7956&lang=en

В Фестиваль Locus, одно из самых ярких событий лета на итальянском "каблучке", в регионе Апулия, и один из столпов музыкального сезона Италии, вновь пройдет в этом году.

До основного фестиваля 27 июня в Трани, на площади перед собором, состоится концерт Simply Red и 11 июля в Бари, на территории порта, концерт Sigur Ròs, затем с более насыщенной программой фестиваль переместится в соседний городок в Локоротондо. Здесь 29 июля запланировано выступление новозеландской группы Fat Freddy's Drop, которое откроет целую неделю отличной музыки: с 8 по 14 августа на сцену выйдут Баустелле, Вердена, Джефф Миллз, The Comet is Coming, Ezra Collective, Фатумата Диавара, Макайя Маккрейвен, Рой Айерс, Луи Вега, Seun Kuti & Egypt 80, Сан Ра Аркестра и другие.

19-й сезон фестиваля Locus станет путешествием по прекрасным уголкам региона Апулия, вдохновленным названием классического альбома известного нигерийского музыканта Фелы Кути и американца Роя Айерса: "Музыка многих цветов".

Художественное разнообразие всегда было отличительной чертой программы фестиваля, в которой поп-музыка сочетается с афро-американской, электронной, рэпом, авторской песней и многими другими музыкальными направлениями в исполнении итальянских и зарубежных музыкантов.

Более подробную информацию о фестивале смотрите на locusfestival.it

Музыкальный фестиваль

Kappa futurfestival 2023

30 июня - 2 июля 2023

Парк Дора, Турин (регион Пьемонт)

https://kappafuturfestival.it/

KappaFuturFestival вновь пройдет в парке Дора в Турине и продлится три дня. С 30 июня по 2 июля более 90 лучших итальянских и зарубежных исполнителей, восходящих звезд и легендарных музыкантов, примут участие в фестивале, который зарекомендовал себя как одно из самых важных и успешных событий в сфере мировой электронной музыки. Здесь выступят Major Lazer, The Swedish House Mafia, Tale Of Us, Peggy Gou, Carl Cox.

Фестивальный сезон 2023 года будет 10-м по счету и вновь станет самым долгожданным событием в городе. Он пройдет в парке Дора, огромной постиндустриальной площадке, действительно впечатляющей. В прошлом году его посетило 85 000 зрителей 105 стран.

Более подробную информацию читайте на официальном сайте фестиваля: kappafuturfestival.it

Спорт

Чемпионат мира формула-е 2023

2023 hankook rome e-prix

15-16 июля 2023

ЭУР, Рим (регион Лацио)

www.fiaformulae.com/en/races/2022-23/r13-rome

Чемпионат мира Формула-E вновь пройдет в столице Италии: это будет 5-й Rome E-Prix, который состоится 15 и 16 июля и станет предпоследним этапом 9-го сезона. Одноместные электромобили с нулевым уровнем выбросов устроят гонки на улицах Вечного города.

Будучи первым полностью электрическим видом автоспорта и единственным сертифицированным изначально с нулевым уровнем выбросов, Формула-E проводится в некоторых самых знаковых городах мира и дарит своим зрителям острые ощущения автогонок. Самые престижные автопроизводители и сильнейшие гонщики соревнуются, максимально используя возможности электромобилей.

В 9-ом сезоне, включающем 16 гонок в 11 городах, дебютировал новый Gen3. Это самый быстрый, самый легкий, самый мощный и самый эффективный электрический одноместный автомобиль из когда-либо созданных, развивающий максимальную скорость до 322 км/ч.

Знаменитая трасса Эур, одна из самых зрелищных и популярных у гонщиков, станет одной из решающих в битве за чемпионский титул. Это домашняя трасса для Maserati, дебютировавшей в этом сезоне в Формуле E. Решение провести римскую гонку летом, а не как обычно весной, позволит многим фанатам, которые приедут посетить Вечный город, принять участие в серии дополнительных мероприятий, ведь в этом году данное событие будет вновь сопровождаться многочисленными развлекательными мероприятиями, которые продлятся весь день и сделают впечатления зрителей еще более яркими.

Расписание гонок

15 июля

08:05 - 08:55 открытые пробные заезды 2

10:40 - 11:55 квалификация

15:03 - 16:30 гонка

16 июля

08:05 - 08:55 открытые пробные заезды 3

10:40 - 11:55 квалификация

15:03 - 16:30 гонка

Билеты

Стоимость билетов варьируется от 52 до 132 евро за место на трибуне, от 5,50 евро за место в зеленой зоне и 30,50 евро за место на Зеленой арене.

Наличие мест и более подробно стоимость билетов уточняйте на oфициaльном сайтe