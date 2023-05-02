Мировому туризму предсказано будущее

Сектор путешествий и туризма приближается к уровням 2019 года, восстановившись более чем на 95%, а также продолжит быстро расти в течение следующих десяти лет и увеличивать свои обороты. Позитивное будущее индустрии предсказало исследование Всемирного совета по путешествиям и туризму, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Данные показывают, что в этом году оборот средств внутри сектора достигнет 9,5 триллионов долларов, что на 5% ниже уровней до пандемии. При этом 34 страны уже превысили показатели 2019 года. В 2022 году туристическая индустрия выросла на 22% и достигла 7,7 триллионов долларов, что составляет 7,6% от глобальной экономики того же года. Это самые высокие цифры, фиксируемые в отрасли с 2019 года, хотя ее глобальный ВВП все еще на 22,9% ниже пика 2019 года.

Согласно исследованиям, сектор потерял около 70 из более чем 334 миллионов работников до пандемии. В 2020 году общее число занятых в сфере туризма составляло всего 264 миллиона. Большинство рабочих мест потеряно в первый год пандемии. В 2021 году было восстановлено 11 миллионов рабочих мест, а в 2022 году - еще 21,6 миллиона, чтобы достичь отметки в 295 миллионов работников по всему миру. Это каждый одиннадцатый работающий человек в мире.

В связи с этим президент и генеральный директор Всемирного совета по путешествиям и туризму Джулия Симпсон отметила уверенные тенденции к восстановлению, укреплению и росту отрасли. "К концу года вклад сектора будет на расстоянии вытянутой руки от максимума 2019 года. Мы ожидаем, что в 2024 году превысим уровень 2019 года. Путешествия и туризм будут расти в следующие десять лет", - отметила она.

Кроме того, организация предсказывает, что вклад сектора в ВВП достигнет 15,5 трлн долларов США, или 11,6% от глобальной экономики. А число занятых в сфере туризма и путешествий достигнет 430 миллионов человек по всему миру, или около 12% глобальной рабочей силы.