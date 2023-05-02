В Египте увеличили стоимость просмотра пирамид

В Египте увеличили стоимость входных билетов в большинство музеев и археологических комплексов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourdom, подорожание произойдет в два этапа: с 1 мая и 1 июня, рост цен - в 1,3-1,5 раза. В частности, уже с сегодняшнего дня возросла плата за осмотр ряда гробниц в Долинах царей и цариц в Луксоре. Вход в усыпальницу Тутанхамона теперь стоит 360 фунтов (1 фунт - около 3 центов). А в имеющую большую историческую ценность из-за древних росписей гробницу Нефертари - 1600 фунтов.

Посещение большинства популярных у туристов объектов подорожает с 1 июня. Например, в Каире билет в Египетский музей будет стоить 300 фунтов, а на территорию Пирамид Гиза - 360 фунтов.

В Луксоре новая цена для Карнакского комплекса - 300 фунтов, Луксорского - 260 фунтов. Осмотреть интерьеры гробницы Сети 1 можно будет за 1400 фунтов.

Вход в музеи в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе остался по-прежнему по 200 фунтов с иностранного туриста.

В Министерстве туризма и древностей Египта оправдывают повышение обесцениваем египетской валюты. Как аргумент приведена средняя цена билета на посещение музеев и археологических раскопок для иностранцев в 2010 году - 48 фунтов, а в 2022 году - 98 фунтов. При этом фунт полегчал по отношению к доллару за это время в 5,5 раза.

Рост доходов обещают направить на проекты реставрации и технического обслуживания артефактов, создание новых музеев, а также улучшение качества услуг, предоставляемых туристам.

При этом Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, уточнил, что новые цены касаются только иностранных туристов. Для египетских граждан останутся прежние расценки, которые и так были значительно меньше.