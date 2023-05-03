Власти США пошли навстречу иностранцам

Американские власти отменяют с 12 мая требование обязательной вакцинации от COVID-19 для прибывающих в США иностранцев, а также федеральных служащих и подрядчиков.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы объявляем, что администрация отменит требования о вакцинации от COVID-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров в конце дня 11 мая. В этот же день завершится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в связи с COVID-19", - говорится в документе.