Аэропорт Пхукета столкнулся с задержками из-за ЧП с самолетом

На 1,5 часа прекратил работу аэропорт на Пхукете из-за застрявшего на ВПП самолета. Во время инцидента, который случился 30 апреля, десятки самолетов были задержаны, некоторые борта ушли на запасную площадку на Краби. Руководство воздушной гавани ранее знало о повреждении взлетно-посадочной полосы и предупреждало пилота о дефекте, передает Day.Az со ссылкой на Tourdom.

На странице аэропорта Пхукета в соцсетях нет упоминаний о состоянии взлетно-посадочной полосы и о задержке графика полетов. Первоначально на сбой рейсов обратило внимание сообщество Wingtips, к тому моменту несколько бортов уже нарезали круги над Андаманским морем в ожидании возможности совершить посадку. Несмотря на последующее возобновление полетов, задержки в расписании происходили до конца дня.

Издание отмечает, что по состоянию на середину дня 1 мая аэропорт отправляет и принимает рейсы в нормальном режиме. Согласно данным Phuket Info Center, ремонт полосы должен быть завершен сегодня.