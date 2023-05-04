Бали готовится ввести новый налог

Туристический налог для посещения Бали может составлять от 30 до 100 долларов США. Правительство Индонезии до сих пор обсуждает возможность взимания с каждого посетившего остров определенной суммы, сказал Сандиагу Уно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourdom, председатель Совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта считает, эта мера позволит отсеять не готовых к тратам путешественников. "Дешевые направления привлекают дешевых туристов, которые, как правило, создают много проблем", - сказал он.

Таким образом, остров старается справиться с растущим числом туристов, постоянно живут на острове, не ходят в кафе и рестораны, не живут в отелях. Некоторые из них нелегально работают, конкурируя с местными предпринимателями.

Обострилась и культурная проблема. Часть приезжих не соблюдает местных обычаев и неуважительно ведет себя в священных местах. С начала года с Бали выдворен 101 иностранец в связи с различными нарушениями.

Но идея вызвала споры внутри страны. Оппоненты предлагают лучше контролировать источники заработка туристов, а не вводить новый налог. Вице-председатель Индонезийской ассоциации генеральных менеджеров отелей на Бали Команг Артана добавил, что россияне с туристическими визами работали в качестве гидов или оказывали другие услуги.

"Мы рады, что на Бали приезжают туристы из любой страны, но нам нужно остановить тех, кто злоупотребляет своими резидентскими или туристическими визами", - подытожил Артана.

Проблему с поведением недобросовестных туристов власти пытаются решить несколько месяцев. Иностранцев часто ловят за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта. Жители выявляют работающих туристов и сдают их полиции.