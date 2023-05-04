Турист обнаружил в номере отеля смердящий труп

Жуткую психологическую травму получил китайский турист, отправившийся на экскурсию в Тибет. Он всего лишь сменил свой номер в отеле из-за "странного сильного запаха" - и только после визита в полицию, которая вызвала его на следующее утро, осознал, что причиной вони стало мёртвое тело, спрятанное в этом номере под кроватью. В итоге турист потерял сон и планирует обратиться за психологической помощью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, такую жуткую истории поведали китайские СМИ.

Как рассказал сам турист по фамилии Чжан, они прибыл в отель Guzang Shuhua Inn в Лхасе, зарегистрировался и пропал в номере около трёх часов, после чего вышел. В свой номер он вернулся около семи вечера и ощутил "странный неприятный запах", из-за которого турист "почувствовал себя неловко", но вскоре снова покинул номер. В итоге, вернувшись с ужина около 23.00 он осознал, что запах стал ещё сильнее и попросил поменять ему номер, что и было сделано.

Каков же был ужас туриста, когда ранним утром его разбудила полиция - и пояснила ему, что причиной запаха было мёртвое тело, спрятанное в его прежнем номере под кроватью. Полицейские записали показания туриста и взяли у него образец ДНК. Задерживать туриста они не стали, так как уже арестовали подозреваемого в связи с этим делом - вероятный убийца пытался уехать на поезде в Ланьчжоу, который находится примерно в 1300 милях от Лхасы. Дело продолжают расследовать.

Что касается туриста, то для него без последствий не обошлось. "Люди пишут мне - я выдумал эту историю, чтобы стать популярным. А я бы хотел, чтобы со мной такого никогда не происходило. Я всё еще не могу прийти в себя", - пожаловался турист. По его собственному признанию, с тех пор он никак не может нормально уснуть и планирует обратиться к психологу, чтобы справиться с этой травмой.