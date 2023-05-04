Ряд стран ближнего востока планирует создать единое визовое пространство

Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), обсуждают создание единого визового пространства по образцу Шенгенской зоны. Об этом в среду сообщило издание Arabian Business, передает Day.Az.

В частности, министр туризма Бахрейна Фатима ас-Сайрафи, заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Аль Салех и директор Управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин провели переговоры на полях выставки Arabian Travel Market, которая открылась в Дубае в понедельник. Участники встречи, как отмечает Arabian Business, говорили о необходимости унификации визовых правил, применяемых в странах ССАГПЗ.

По словам представителя Саудовской Аравии, тот факт, что "виза шенгенского типа для региона Персидского залива может принести огромную пользу, получает все большее признание". "Доступность поездок по странам Персидского залива позитивно скажется на развитии туристической отрасли, а путешественнику не придется сталкиваться с ограничениями при пересечении границ", - приводит издание слова Хамидаддина.

Arabian Business напоминает, что первый опыт совместного управления туристическим потоком приобрели во время Чемпионата мира по футболу в Катаре. Саудовская Аравия, например, выдавала визы, действующие в течение 60 дней, владельцам карты Hayya, которую необходимо было оформить болельщикам и официальным лицам турнира. В апреле 2023 года Катар стал выдавать туристические визы через портал Hayya, который изначально использовался только для оформления карты болельщика. При этом путешественники, которые въезжают в Катар через сухопутную границу с Саудовской Аравией, могут предварительно зарегистрироваться на сайте, чтобы ускорить прохождение пограничного контроля.