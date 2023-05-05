Туристы на пляже Попкорн Бич воруют необычный "песок" ведрами

Курорт на Канарских островах стал популярен благодаря пляжам, песок на которых похож на попкорн. Туристов предупреждают, что воровать его строго запрещено, но они продолжают вывозить необычные сувениры буквально ведрами, пишет издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Пляж Попкорн, или Попкорн Бич, на острове Фуэртевентура столкнулся с большой проблемой из-за того, что туристы забирают домой необычно сформированные "камни" в виде попкорна, которые на самом деле представляют собой окаменевшие водоросли. Хотя такие камни можно найти и в других местах, настолько много их только здесь.

Уникальный пляж находится в городе Корралехо в муниципалитете Ла Олива. Местное правительство ранее запускало кампании, чтобы убедить туристов не воровать "песок" с пляжа, поскольку это наносит большой вред. Сотрудники экологической службы уверяют, что каждый раз, когда кто-то забирает с собой горсть "попкорна", ситуация становится еще хуже. Они даже проводят ряд информационных дней, чтобы попытаться изменить тенденцию.

По оценкам экспертов, каждый месяц с Попкорн Бич крадут около 10 килограммов "попкорна". Еще в 2019 году мэр Ла Оливы Исаи Бланко заявлял, что ситуация выходит из-под контроля. Он объяснил, что местные жители всегда брали немного камней в качестве украшения для домов. Однако появление сотен тысяч туристов на Фуэртевентуре привело к тому, что теперь с пляжа уносится слишком много "песка". "Они несут его домой в ведрах", - сказал мэр.

Посетителей настоятельно просят не брать камни домой, иначе их не останется вовсе. "Важно, чтобы все посетители Пляжа Попкорн помнили, что белый коралл на берегу никогда не должен быть разбит или унесен домой в карманах. Это фантастическое место для отдыхающих. Если каждый унесет кусочек пляжа, скоро на берегу ничего не останется", - призывают местные власти.

Биолог Франсиско Отеро рассказал об экологической значимости камней-попкорна. "Они впитывают углекислый газ из моря особым образом, который помогает бороться с изменением климата. Кроме того, различные морские виды используют полости в образованиях, чтобы хранить свои яйца", - объяснил ученый.