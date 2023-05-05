Венесуэла облегчила въезд туристам

C 4 мая Венесуэла отменяет ковидные требования к туристам, прилетающим в страну на международных рейсах. Отныне они не должны предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом говорится в пресс-релизе Национального института гражданской авиации республики, передает Day.Az.

Соответствующее уведомление институт разослал авиакомпаниям. Оно вступило в силу в связи с отменой биопротокола безопасности. "Возобновлено использование формы регистрации пассажиров. Авиакомпании обязаны предоставлять ее пассажирам, прибывающим в страну международными рейсами", - говорится в пресс-релизе.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 1 мая опубликовала эту информацию на карте ковидных требований для въезда в Венесуэлу. "28 апреля 2023 года отменены правила въезда в связи с COVID-19", - говорится на сайте организации.

Ранее, с 31 декабря 2022 года, в Венесуэле отменили тестирование по прилете в страну для иностранных граждан. При этом остальные требования оставались в силе - в аэропорту нужно было предъявлять сертификат о вакцинации (признавалась и российская вакцина "Спутник V") или отрицательный результат ПЦР-анализа, сделанный не ранее 72 часов до вылета.