В Азербайджане представлена система туристического реестра

5 мая Государственное агентство по туризму Азербайджана представило туристическую информационную систему, которая будет служить единой туристической платформой по всей стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии прозвучало видеообращение председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева к участникам встречи.

Нагиев отметил, что за последние годы был принят ряд важных мер по регулированию в сфере туризма и разработке рабочих механизмов. Он отметил, что основная политика агентства в этом направлении направлена на формирование надежной и специализированной индустрии туризма, основанной на принципах здоровой конкуренции и качества услуг. Председатель Агентства сказал, что принятые меры позволят добиться точного учета субъектов индустрии туризма в стране, а также проведения рейтинговой оценки по уровню предоставляемых услуг, помогут выстроить более надежные связи с субъектами сферы, потребителями и бизнес-партнерами.

Представленная туристическая информационная система выступает в качестве платформы цифрового партнерства "государство-бизнес" и "бизнес-бизнес". Основная цель системы - повышение конкурентоспособности сферы туризма, сбор и передача точной информации о сфере туризма и ее ресурсах, повышение качества предоставляемых туруслуг на территории страны, поддержка процесса брендинга и корпоративного развития субъектов хозяйствования. В рамках информационной системы ведутся туристский реестр и создана специальная программа качества, создается хранилище информации и предусмотрено предоставление электронных услуг.

На презентации была представлена подробная информация о реестре туризма, было отмечено, что реестр сформирован с целью сбора, обработки, поиска, анализа и передачи данных о турресурсах, туристских продуктах и субъектах этой индустрии в едином источнике, мониторинга данных и повышения качества турпродуктов и услуг. Было отмечено, что проводится классификация субъектов сферы, зарегистрированных в реестре туризма, и они участвуют в специальной программе качества в сфере туризма. Программа качества включает в себя оценку соблюдения принципов качества обслуживания, цифровизации и открытости субъектов туристической сферы, зарегистрированных и классифицированных в Реестре туризма. По результатам оценки субъектам индустрии туризма вручаются отличительные знаки качества "Открытый сервис", "Качественный сервис" и "Цифровой сервис" в категориях "В" и "А".

В мероприятии приняли участие более 100 представителей сферы, в том числе представители туристических агентств и отелей, а также туристические гиды. В заключение были даны ответы на вопросы представителей индустрии туризма о представленной информационной системе.