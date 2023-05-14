На Бали захотели ввести квоты для туристов

Власти индонезийского острова Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих. О намерении ввести в провинции квоты для туристов заявил губернатор острова Ваян Костер, сообщает информационный портал Detic, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим его, внедрив систему квот", - приводит издание его слова. Костер отметил, что одна из возможных систем квот требует регистрации иностранцев за год до запланированной поездки. В таком случае люди будут ждать своей очереди на въезд.

Губернатор признался, что одной из причин возможного введения ограничений является плохое поведение отдыхающих на индонезийском курорте. "Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов, в основном из России, творят безобразия и хулиганят", - пояснил он.