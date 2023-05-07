Рой пчел не дал самолету подняться в воздух

Самолет авиакомпании Delta Air Lines застрял на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хьюстона в США из-за того, что рой пчел облепил одно из его крыльев. В итоге задержка рейса составила около 3-х часов, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Полосатые насекомые облюбовали крыло воздушного судна и мешали пассажирам пройти на посадку. Один из свидетелей написал в соцсети: "Мой рейс, вылетающий из Хьюстона, задерживается из-за того, что пчелы собрались на кончике одного из крыльев. Нам не позволят сесть, пока не уберут пчел. Но как это произойдет? Разве они не улетят с крыла, когда мы взлетим?".

Капитан судна сообщил пассажирам, что у них возникли трудности с удалением пчел. В частности, у пчеловода нет права касаться самолета, а эксперту по борьбе с вредителями запретили распылять средства на лайнере. Сотрудники аэропорта также не могли опрыскивать самолет водой из соображений безопасности.

Проблема решилась около 14:30, когда самолет было решено переместить, чтобы освободить место для другого лайнера. Пчелам это не понравилось, и они улетели сами. В итоге рейс задержался на 3 часа.

Похожие ситуации уже случались ранее. В июле 2021 года из-за ос и пчел в Великобритании задержали взлет восьми самолетов. В нескольких случаях гнезда насекомых блокировали датчики, препятствуя экипажу правильно измерять скорость полета.

Тогда эксперты заявляли: "Нарушенная естественная среда может затруднить одиночным пчелам и осам найти подходящие места для гнездования, и, вероятно, приведет к тому, что они будут использовать все, что доступно им в городских районах". Пчелы обычно собираются в рой, когда королева покидает улей в поисках нового дома и остается вместе с остальными пчелами, пока не будет найдено новое место.