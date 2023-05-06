Туристы, желающие "отбить" часть средств на поездку за счёт доставки местным экспатам привычной еды, могут получить серьёзный штраф, а то и тюремное заключение - а как минимум конфискацию привезённого "имущества". Как сообщила в своём блоге в Яндекс.Дзен туристка. В Таиланде туристов начали штрафовать и сажать в тюрьму по новому закону, который "нарушить легче лёгкого", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Речь идёт о запрете ввоза в Таиланд пищевой продукции без фито-санитарного сертификата. Фруктов, мяса, сыра и растительного сырья в виде семян растений... Для российских туристов, как добавляет блогер, проблема заключается в том, что уже много лет для туристов доставка привычных продуктов местным экспатам - своего рода бизнес. "Многие экспаты, давно живущие на территории Таиланда просят привезти что-нибудь эдакое вредненькое и вкусненькое, да и туристы чего только не везут с собой! Даже котлеты! Купить продукты в Таиланде - это дорого. Знаменитый "курс гречки" это уже почти что мем. Пустые чемоданы принято наполнить чем-нибудь вкусным по заказам из соцсетей и вот ты уже отбил часть поездки", - рассказывает блогер. Но оказывается, таким образом турист нарушает закон.

"Всякую еду ввозить запрещено, не важно с какими целями", - подчеркнула блогер и привела цитату из заявления министра сельского хозяйства Таиланда Рапипхата Чантарасривонга: "Многие тайцы возвращаются на родину, а туристы приезжают отдыхать. Они привозят с собой разные фрукты, такие как хурма и виноград, которые дешевле, чем в Таиланде. Мы хотели бы предупредить, что такое поведение является нарушением закона, даже если оно непреднамеренное". Он при этом заявил, что в случае нарушения виновнику, помимо тюремного срока и штрафа, грозит конфискация и уничтожение спорного имущества, то есть ввезенных продуктов. Причем штраф обещан в размере 20 тыс. бат (около 1 092,33 АЗН) или один год тюрьмы.

Впрочем, как добавляет блогер, скорее всего "прецедентов намного меньше, чем удачных случаев". В Таиланде также нередко строгость законов компенсируется необязательностью исполнения. Блогер также приводит комментарий от туриста. "В аэропорту проверили сумки, вытащили сырокопчёную колбасу, показали бумагу - штраф в 200 тыс. или 5 лет тюрьмы. Мы сказали - подписывать не будем. У нас конфисковали колбасу, сфотографировали паспорта и отпустили".

"Будем надеяться, этот закон и дальше позволят вежливо обходить таким растяпам как я, да и фрукты принято в основном вывозить из Таиланда, а не ввозить в него", - добавила блогер.