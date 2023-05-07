Из-за неправильной обуви могут возникать проблемы и задержки на досмотре перед вылетом, потому эксперты советуют выбирать то, что легко снять и надеть. Туристка пренебрегла этим правилом и попала на видео, наглядно показывающее, почему в аэропорту надо всегда носить кроссовки, пишет издание The Sun.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, в социальных сетях набирает популярность ролик, в котором пассажирка Ласи Уэллс пытается помочь своей подруге снять высокие сапоги перед пунктом досмотра. Девушки стоят в смешных позах, и одна тянет другую за каблук, но обувь никак не хочет покидать ногу.

В связи с эти эксперты Американской службы транспортной безопасности решили напомнить пассажирам, как избежать проблем с досмотром в аэропорту. "Носите обувь, которую легко снять, избегайте одежды с большим содержанием металла и надевайте тяжелые украшения уже после прохождения проверки безопасности", - написали представители службы.

В комментариях пользователи возмущаются глупостью пассажирки: "Людей, подобных этой девушке, следует внести в список запрещенных к полетам". Другие делятся своими вариантами идеальной обуви для перелетов, и большинство выбирает кроксы либо кроссовки.

Еще один комментатор задался вопросом: "Почему она не носит носки с этими сапогами?". К слову, ранее эксперты предупреждали относительно ходьбы босиком в аэропортах, где зона безопасности считается самой грязной частью.

Педиатр Рами Калис из Атланты рассказывал: "Пол часто грязный, поскольку там проходят многие люди, и на него не попадает солнечный свет. Я не брал пробы с этих зон, но если бы мы это сделали, я уверен, что мы нашли бы 101 различную вещь". Он рекомендует не снимать носки, когда попросят снять обувь, и всегда брать запасную пару, если человек носит сандалии.