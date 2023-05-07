GPS навигатор чуть не убил туристов

На Гавайях туристы так мечтали поскорее увидеть на экскурсии уникальных скатов-мантов, что совсем забыли о необходимости следить за дорогой. Женщина четко следовала командам GPS навигатора и заехала на машине прямо в море, пишет издание Hawaii News Now.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, очевидцы происшествия сняли на видео, как автомобиль медленно скользит в воду гавани Honokohau Small Boat в Каилуа-Коне, а водитель и пассажир сидят внутри, не зная, что делать. В итоге они все же смогли выбраться через передние окна и не пострадали. Оказалось, что водитель просто следовала указаниям навигатора и каким-то образом не заметила океан.

"Я думаю, что они на секунду отвлеклись от дороги, и все были немного шокированы, когда увидели, как машина въехала прямо в гавань. Мы не сразу поняли, что происходит, поскольку люди в автомобиле не казались паникующими и не спешили выбраться наружу", - сказала Кристи Хатчинсон, свидетель происшествия, снявшая упомянутое видео.

После того, как водитель и пассажир выбрались из машины, пришлось вызывать эвакуатор. Он вытащил автомобиль из воды. Теперь туристам предстоит объясняться со страховой, ведь ремонт наверняка будет дорогостоящим.