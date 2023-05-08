Туристам сообщили, на каком белье они реально спят в отеле

После заселения в номер большинство гостей не могут удержаться от того, чтобы устроиться в кровати и уткнуться в мягкие подушки, не подозревая, на каком белье им реально предстоит спать. Работница отеля рассказала туристам в TikTok, как на самом деле проходит уборка, и что стирать после каждого гостя слишком дорого, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Бывшая сотрудница отеля утверждает, что постельное белье не всегда меняется после каждого гостя. "Горничным отводится всего 30 минут на уборку стандартной комнаты и 45 минут, чтобы убрать люкс. Вы действительно думаете, что у них есть время, чтобы поменять каждую простынь и каждое полотенце после каждого гостя?" - поинтересовалась она.

Если постельное белье выглядит чистым, а кровать - нетронутой, то менять их не будут. Вместо этого горничная покрепче заправит углы, чтобы гость не мог пошевелиться, когда пытается заснуть. Разумеется, если кровать выглядит грязной или как будто кто-то ее касался, постельное белье обязательно почистят.

"Большинство отелей заказывают услуги прачечных, и это слишком дорого делать после каждого гостя. Мой совет - просите свежее и чистое белье на ресепшене при заселении или приносите свое", - порекомендовала сотрудница отеля.

Сейчас можно легко приобрести одноразовое белье для гостиницы. В большинство таких комплектов входят простыни и подушки, изготовленные из мягких и дышащих материалов. Белье также компактно упаковано, чтобы легко помещаться в чемодане или ручной клади. Этот совет особенно актуален для постояльцев хостелов.

Впрочем, некоторые работники отрасли опровергли утверждения автора видео в TikTok в разделе комментариев. Одна из них написала: "Это не так, я работала горничной в отелях Лас-Вегаса в течение 15 лет... простыни меняются, и комнаты проверяются".