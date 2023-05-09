Чешские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха, обладающего большим туристическим потенциалом

В 2023 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Чехией. За эти годы, как полагают и в Баку, и в Праге, отношения эффективного сотрудничества, основанные на взаимном уважении и доверии, достигли уровня стратегического партнерства. В этом процессе важную роль играют политический диалог высокого уровня, обмен официальными визитами, межпарламентское сотрудничество, большой взаимный интерес двух стран друг к другу. Для дальнейшего развития отношений имеется немалый потенциал - экономический, туристический, гуманитарный, культурный. Как известно, Чехия входит в число стран, заинтересованных в азербайджанском газе. Эта страна в настоящее время изучает возможности расширения своего присутствия также в осуществляемых Азербайджаном транспортно-коммуникационных проектах. Ведь именно чешские компании сыграли ведущую роль в реконструкции азербайджанской части железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. А сейчас чешские инвесторы рассматривают свое участие в проектах в сфере связи и энергетики. Компании этой страны приглашены также к участию в проектах на освобожденных территориях, в промышленных парках Агдам и экономической зоне "Аразская долина", а также к сотрудничеству в Бакинском международном морском торговом порту и Алятской свободной экономической зоне. Обо всем этом и многом другом Day.Az побеседовал с послом Чехии в Азербайджане Миланом Седлачеком.

- Здравствуйте, господин посол. Хотели бы начать наше сегодняшнее интервью с такого вопроса. Как вы оцениваете нынешний уровень сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в сфере туризма?

- Я лично считаю сотрудничество в сфере туризма одним из приоритетов двустороннего сотрудничества между нашими государствами. Однако, думаю, что потенциал далеко не исчерпан и мы можем продолжать развивать сотрудничество. В качестве одного из шагов развития в этой области можно отметить участие представителей чешской курортной отрасли в 19-й международной туристической выставке, которая прошла здесь, в Баку, в начале апреля этого года. Это определенно деятельность, которую мы можем продолжать развивать.

- Каковы дальнейшие перспективы развития экономических, торговых и культурных отношений между двумя странами?

- В начале марта в Праге состоялось долгожданное 5-е заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Оно представляет собой одну из самых важных и уникальных платформ для поддержки такого двустороннего сотрудничества между нашими странами, кроме того, мы рассматриваем его как одну из основ расширения сотрудничества в вовлеченных секторах. Возобновление регулярного прямого авиасообщения между Прагой и Баку, которое было приостановлено на часть зимы, также будет способствовать развитию отношений между нашими странами. В настоящее время AZAL выполняет рейсы между нашими столицами два раза в неделю. Однако, мы считаем, что есть потенциал для их дальнейшего расширения.

- Насколько пандемия коронавируса повлияла на поток туристов из Чехии в Азербайджан и обратно?

- Пандемия коронавируса сильно повлияла на многое в нашей жизни и, конечно же, на сферу туризма. Но в настоящее время, судя по постепенно увеличивающемуся количеству азербайджанских заявителей на чешские шенгенские визы с целью туризма, можно предположить, что ситуация постепенно вернется к тому, что было до пандемии коронавируса. Мы будем очень рады, если это произойдет как можно скорее.

- Можно ли в ближайшее время ожидать упрощения визового режима? Какие успехи достигнуты в данном направлении?

- Чешская Республика является частью Шенгенской зоны с 2007 г. (21.12.2007 г.) и поэтому должна соблюдать соответствующие общие шенгенские правила. Таким образом, ваш вопрос на самом деле касается всех стран Шенгенской зоны Европейского Союза. Успехом можно считать заключение Соглашения между Европейским Союзом и Азербайджаном об упрощении выдачи виз, которое было подписано 29 ноября 2014 года в Вильнюсе. Это соглашение активно применяется обеими сторонами в визовой практике и, несомненно, облегчает доступ к визам.

- Готова ли Чехия поделиться опытом с Азербайджаном в сфере экотуризма?

- Экотуризм - это область, в которую продолжают проникать чешские туристы. Однако дела у нас идут не так хорошо, как у наших западных соседей. Нам еще предстоит многому научиться в этом отношении. Наоборот, мы можем делиться опытом, связанным с охраной территорий, чтобы сохранить их для будущих поколений. В Чешской Республике 4 национальных парка и сеть из 26 охраняемых ландшафтных территорий. Чешская Республика также является страной с самой обширной сетью обозначенных туристических маршрутов в мире. Наши специалисты по дорожной разметке давно сотрудничают со своими азербайджанскими партнерами. Вы можете найти чешские маркировки в национальных парках Гиркан и Шахдаг. Я рад сообщить вам, что в эти дни при поддержке нашего посольства проходит еще один из серии тренингов по маркировке.

- Освобожденные территории Азербайджана обладают богатым туристическим потенциалом. Каков интерес у чешских компаний участвовать в восстановлении инфраструктуры в Карабахе, чтобы превратить этот регион в большой туристический центр?

- Карабахский регион, безусловно, имеет большой потенциал для приема туристов. Мы были бы очень заинтересованы в привлечении чешских компаний к постконфликтному восстановлению. В целом, большинство чешских компаний сообщили о малой доступной информации о возможностях и проектах в процессе постконфликтного восстановления. Поэтому, действительно, мы обсуждали с соответствующими органами Азербайджана деятельность по продвижению, ориентированную на торгово-экономическое сотрудничество с иностранными компаниями.

- Каким видам туризма отдают предпочтение чешские туристы в Азербайджане и какие направления еще предстоит развивать?

- Чешские туристы воспринимают Азербайджан, как территорию для активного отдыха. В основном они посещают Баку и его окрестности (Гобустан, Абшеронский полуостров). Другие регионы государства им известны относительно мало, однако если они их посещают, то часто удивляются их разнообразию. Я вижу потенциал в развитии туризма в регионах. Очень интересным занятием является катание на лыжах, что является неожиданным занятием благодаря новым зонам высокого уровня.



- Чтобы узнать страну, нужно сначала ознакомиться с ее культурой. Часто ли проводятся такие мероприятия в вашем посольстве?

- Наше посольство организует различные мероприятия, направленные на представление Чешской Республики в Азербайджане. Я уже упоминал о проводимой в настоящее время Чехией маркировке туристических маршрутов, в рамках которой будет отмечен путь чешско-азербайджанской дружбы к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы также организуем различные культурные мероприятия и участвуем в мероприятиях, организованных в Баку, и представляем чешскую культуру в виде традиционной еды, одежды, музыки и т. д.

- В заключении хотели бы узнать - были ли предприняты какие-нибудь меры в плане медиа-сотрудничества между Чехией и Азербайджаном, а также просим пару слов о конкурентоспособности азербайджанского туризма на рынке мировых туристических услуг.

- Мой опыт на данный момент довольно положительный. В Азербайджане красивая природа и гостеприимные люди. С мая на чешском телевидении будет показан документальный сериал о достопримечательностях Азербайджана. Съемочная группа чешского телевидения снимала здесь в сентябре прошлого года. Сериал состоит из тринадцати серий продолжительностью около 6 минут и будет транслироваться каждую субботу до августа. Название цикла передач "Postřehy odjinud" - "Заметки из других стран", который транслируется уже почти 20 лет и имеет большую аудиторию. Возможно, это также повысит интерес чешских туристов к вашей стране.

Это результат сотрудничества между нашим посольством и Чешским телевидением. Мы сотрудничаем также с Ассоциацией туристических агентов Азербайджана ATAA, а также с отдельными туристическими агентствами и журналистами, занимающимися вопросами туризма. В эти дни я отправил личное письмо директору Чешского туризма, в котором попросил его сотрудничать в организации поездок журналистов в Чехию и больше сотрудничать в области продвижения туризма. Я думаю, что такая же деятельность должна быть предпринята и здешними организациями.

Беседовал: Нихад Ахвердиев