Зима вернулась на популярный египетский курорт

Зима ненадолго вернулась в Шарм-эль-Шейх: в минувшее воскресенье, 7 мая, столбик термометра там опускался до +2 °C. Жуткий по меркам Египта холод был зафиксирован на популярных достопримечательностях - у монастыря Святой Екатерины и на горе Моисея. Об этом сообщил El Watan News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, нестабильная погода и значительное снижение температуры затронули все города Южного Синая, от Табы до Рас-Сидра, но именно на горе Святой Екатерины, самой высокой горной вершине Египта, ранним утром была зарегистрирована минимальная цифра - околонулевая температура. На горе Моисея было чуть теплее - около +5 °C, а в окрестностях монастыря Святой Екатерины - всего +9 °C. Отметим, что гора Святой Екатерины и гора Моисея находятся рядом с монастырем святой и являются самыми популярными достопримечательностями у туристов на Синае. Это один из самых интересных экскурсионных объектов Египта, связанный с историей раннего христианства. В то же время в Дахабе столбик держался на отметке +22 °C, в Табе - около +19 °C, а в Нувейбе - примерно +22 °C.

Впрочем, несмотря на необычно холодную погоду, Шарм-эль-Шейх и другие курорты продолжают принимать туристов со всего мира.