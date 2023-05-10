Не каждый пилот осмелится лететь в эти аэропорты

Многие популярные курорты, включая те, которые считаются самыми феншенебельными, оказываются далеко не простыми для доставки туристов. Более того - некоторые из них даже вошли в число 5 самых опасных аэропортов в мире, куда пилоты просто боятся летать. Рейтинг этих аэропортов представила газета Sun, и многие из этих аэропортов туристам хорошо известны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, таков рейтинг самых опасных воздушных гаваней:

1. Международный аэропорт принцессы Юлианы, Сен-Мартен - карибский остров, принадлежащий Нидерландам, известен своим пляжем с "низколетящими" самолётами, откуда местные власти безуспешно пытаются изгнать туристов. Взлетно-посадочная полоса находится прямо рядом с пляжем Махо, и любители самолётного споттинга сюда приезжают специально, чтобы получить незабываемые кадры и ощущения от взлёта самолёта буквально над головой. Увы, здесь не обходилось без трагических случаев - туристов натурально "сдувало", в итоге широкофюзеляжные самолёты здесь запретили. Но взлёт и посадка остаются опасными - и для пилотов, и для туристов.

2. Аэропорт Хэчи, Китай - он не так известен, как другие участники рейтинга, но эта воздушная гавань в китайской провинции Гуанси считается одним из самых зрелищных и одновременно самых страшных в мире. В рамках проекта местные застройщики сравняли вершины нескольких гор, чтобы проложить взлетно-посадочную полосу длиной 1,6 км на высоте 670 метров над уровнем моря. С двух сторон взлётную полосу окружают отвесные скалы, что делает любую ветреную погоду или просчеты смертельно опасной.

3. Аэропорт Барра, Шотландия - эта взлётная полоса не сможет принять тяжелый лайнер, так как буквально является пляжем. И посадка здесь зависит не только от мастерства пилота, но и от состояния моря. "Во время прилива взлетно-посадочная полоса полностью находится под водой", - заявляет издание.

4. Аэропорт Лукла, он же аэропорт Тенцинг-Хиллари, известный всем "высокогорным" экстремальным туристам аэропорт в Непале, также известен своей опасностью. Он расположен на высоте почти 3 км над уровнем моря, высота в том числе добавляет дополнительных проблем из-за низкого атмосферного давления, часто серьезно влияющего на управляемость самолета. При этом у него короткая взлетно-посадочная полоса, а ветер вокруг него часто меняет скорость и силу очень непредсказуемо. Добавим, что гористая местность поблизости создает очевидные риски. Приземляться здесь разрешено только легким самолётам и вертолётам, но и им этот манёвр даётся непросто.

5. Аэропорт Куршевеля, Франция - как бы это ни было удивительно, в число самых экстремальных аэропортов внесён и аэропорт самого популярного курорта для горнолыжной элиты. Помимо высокогорного расположения он отличается также тем, что имеет самую короткую в мире взлетно-посадочную полосу длиной 537 метров, что означает, что при посадке нет права на ошибку. Так что и сюда могут прилететь только небольшие самолёты. Также работу осложняют "элитные" зеваки, любящие встречать самолёты.