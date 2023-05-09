Туристов предупредили о странных законах в 10 популярных странах

Выезжая за границу, полезно поинтересоваться местными обычаями, традициями и законами, чтобы никого не оскорбить или даже не попасть на скамью подсудимых. Компания по аренде автомобилей Stress Free Car Rental составила список странных законов в 10 популярных странах, которые грозят огромными штрафами и тюрьмой - туристам стоит помнить об этих законах.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, в некоторых государствах можно столкнуться с серьезными проблемами из-за самых привычных и кажущихся безобидными вещей. В список стран с причудливыми и неочевидными даже опытным туристам законами вошли:

Испания, Малага - запрет на надувные куклы. Малага широко известна как курорт с оживленной ночной жизнью и множеством вечеринок, но местным жителям такая слава и поведение туристов не нравятся. Они ввели запрет на надувные секс-куклы, нарушение которого грозит штрафом в 750 евро, то есть примерно 64 тысячи рублей.

Греция, Афины - запрет на ношение высоких каблуков. Он действует на многих известных туристических достопримечательностях, таких как Акрополь и театр в Эпидавре на Пелопоннесе. Запрет был введен в 2009 году потому, что острые подошвы обуви наносили вред национальным ценностям: древним каменным развалинам иконических мест. Посетители таких достопримечательностей должны носить обувь с мягкой подошвой, например, балетки. В противном случае им грозит крупный штраф.

Таиланд - запрет наступать на деньги. На тайских купюрах и монетах изображено лицо монарха королевства, за оскорбление которого предусмотрено тюремное заключение до 15 лет. Потому даже случайно наступать на деньги в стране опасно.

Италия, Позитано - ограничение на селфи. Мэр известного курорта на Амальфитском побережье ввел красные зоны, где туристам запрещается задерживаться. Эта мера должна остановить людские пробки, которые обычно возникают в пиковый сезон. Туристов, пойманных за слишком долгим стоянием ради селфи или снимка красивого пейзажа, оштрафуют на 275 евро, или почти 24 тысячи рублей. Правила действуют с 10:30 до 18:00, при этом съемка как таковая не запрещена в любое время.

США, Нью-Йорк - запрет на переход дороги на красный свет. Туристы из-за рубежа, которые переходят дорогу, когда считают это безопасным, часто неосознанно нарушают местные законы, получая штрафы и талоны от полицейских. Самое распространенное нарушение среди пешеходов - не уступать дорогу транспортным средствам, идти против потока и не соблюдать дорожные знаки.

Австралия - запрет на нецензурную лексику. Ругаться в общественных местах в стране незаконно. Каждый год в Австралии проходят тысячи слушаний дел, связанных с использованием оскорбительной лексики. Максимальный штраф за использование грубых слов в общественных местах в Западной Австралии и Новом Южном Уэльсе составляет 660 долларов, или почти 52 тысячи рублей. А в некоторых местах Южной Австралии наказание - штраф в 1250 долларов или 98 тысяч рублей, либо даже тюремное заключение около 3 месяцев.

Великобритания - запрет находиться пьяным в пабе. Довольно странный закон в отношении заведений, куда люди приходят выпить. Тем не менее, он действует с 1839 года. Сходить в паб и выпить больше положенного может стоить туристу 200 фунтов стерлингов или почти 20 тысяч рублей в виде штрафа.

ОАЭ, Дубай - запрет на проявление нежных чувств в общественных местах. Сюда входят поцелуи, объятия и даже держание за руки. Нарушителей может ждать тюремный срок или депортация.

Испания, Тенерифе - запрет на кормление бродячих животных. Туристы могут быть оштрафованы за кормление бродячих и диких животных, таких как голуби, кошки и собаки, поскольку это воспринимается как вклад в загрязнение окружающей среды. За незначительные нарушения грозит штраф в 750 евро или почти 65 тысяч рублей, а в случае более серьезных происшествий - до 3'000 евро или примерно 259 тысяч рублей.

Франция - запрет на поцелуи на железнодорожных станциях. Местные железные дороги устали от задержек, которые вызывали прощальные поцелуи на платформе. Так в 1910 году появился закон, запрещающий поцелуи, когда поезд находится на станции. Впрочем, сегодня не предусмотрено никакого официального наказания.