Тропический циклон угрожает туристам на Пхукете

Мощный тропический циклон движется на тайский остров Пхукет, где отдыхают многочисленные туристы, включая российских. Из-за предстоящего ухудшения погодных условий отменены организованные и самостоятельные морские экскурсии. Об этом предупредил портал Phuket News, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Согласно приказу от 8 мая, малым судам, которые, как правило, используются для морских экскурсий, категорически запрещено выходить в море в период с четверга по воскресенье, т.е. с 11 по 14 мая. Глава морского департамента приказал местным проверить свои морские лодки и катера, длина которых составляет менее 13 метров, на предмет готовности пережить страшные погодные условия: необходимо оценить прочность корпуса, состояние двигателя, а также обеспечить судно необходимыми инструментами и спасательными средствами. "Спасательное оборудование, жилеты, противопожарное оборудование и устройства связи должны быть в наличии, а капитаны катеров должны оценивать погоду и риски в течение своего морского маршрута, следить за новостями и предупреждениями от метеорологического департамента и правительственных учреждений и строго следовать инструкциям надзорного органа и должностных лиц по безопасности", - уточнил чиновник.

Метеорологический департамент опубликовал сообщение о зоне низкого давления, покрывающей нижнюю часть Бенгальского залива, которая, вероятно, усилится и перерастет в тропический циклон, - пояснили в ведомстве. - Ожидается, что он пройдет через центральный Бенгальский залив и верхнюю часть Андаманского моря. После этого он переместится ближе к побережью Мьянмы. Юго-западный муссон, который переносит влагу с Андаманского моря на Таиланд, усиливается. Такие характеристики приведут к продолжительным ливням в стране в период с 11 по 14 мая".

Власти также предупредили об усилении ветра и волн в Андаманском море. По их оценке, высота морских волн будет достигать 2-4 метра и более 4 метров в грозовых районах. "Небольшим судам следует воздержаться от выхода в море в указанные дни. Мы просим общественность внимательно следить за объявлениями метеорологического департамента и соблюдать меры безопасности при навигации, - сообщил он. - Региональное управление порта Пхукет подчеркивает, что капитаны судов должны проявлять критическую осторожность при выходе в море и избегать плавания далеко от берега и в районах, подверженных грозовым ливням".

Заметим, тропические циклоны часто обладают мощной разрушительной силой. Они вызывают очень сильные ветры, ливневые дожди, высокие волны, а в некоторых случаях штормовые нагоны и наводнения в прибрежных районах. Туристам следует прислушаться к предупреждению властей и избегать прогулок на побережье в указанные дни.