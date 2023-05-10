Европа и США готовятся к всплеску туризма

Туризм в Европе продолжает восстанавливаться, несмотря на проблемы в работе британского транспорта и военный конфликт в Украине.

Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные доклада Европейской комиссии по туризму, передает Day.Az.

"Европейский туризм продолжает отвоевывать потерянные во время пандемии позиции. По итогам 2022 года количество прибытий иностранных туристов в Европу все еще было ниже доковидного 2019 года на 18%", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что инфляция в Европе не влияет на желание людей экономить на путешествиях.