Латвийская национальная авиакомпания airBaltic возобновит прямые рейсы между Ригой и Баку 17 мая 2023 года.

Об этом Trend сообщил в среду источник в министерстве иностранных дел Латвийской Республики, передает Day.Az.

Ранее в этом году Президент Латвии Эгилс Левитс заявил во время своего визита в Азербайджан, что латвийский авиаперевозчик готовится возобновить прямые рейсы между Ригой и Баку.

"airBaltic - наша национальная авиакомпания - планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Баку в мае этого года. Теперь латвийским туристам будет намного проще совершать поездки в Азербайджан, а азербайджанским туристам - в Латвию, включая деловые поездки", - сказал он.

Напомним, что "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и латвийская airBaltic 29 мая 2016 года начали выполнять совместные рейсы по маршруту Баку-Рига-Баку.