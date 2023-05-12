Туристы должны знать эти методы обмана

Туристы часто кажутся мошенникам лакомой добычей, из которой тем или иным способом можно вытянуть побольше денег.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об основных методах обмана рассказал эксперт по путешествиям из Великобритании изданию Express.

Джеймс Коул, основатель и директор компании Panache Cruises, предупредил о некоторых самых распространенных мошеннических схемах, на которые могут попасться беспечные туристы. "Если что-то кажется подозрительным и слишком хорошим, чтобы быть правдой, доверьтесь своим инстинктам. Лучше перестраховаться, чем пожалеть", - добавил он.

Мошенничество с чаевыми

Некоторые рестораны за границей, особенно в США, предлагают клиентам выбрать сумму чаевых, которая будет включена в счет. При этом важно проверить и самостоятельно посчитать, правильно ли указаны проценты и финальный размер оплаты. Некоторые компании пытаются обмануть туристов в надежде, что они не заметят переплаты за чаевые.

"В некоторых местах чаевые уже включены в счет. Об этом зачастую не упоминают, и тогда туристы, не проверившие счет, производят двойную оплату", - предостерег Джейм Коул.

Бесплатные браслеты

В крупных городах Европы можно столкнуться с мошенниками, которые предлагают бесплатно заплести браслет дружбы. "Они очень быстры, и прежде чем вы успеете сказать нет, они уже надели браслет на вашу руку. Если вы отказываетесь платить, мошенники устраивают скандал, который обычно заставляет вежливых туристов заплатить, чтобы избежать неловкости. Не попадайтесь на бесплатные предложения и не позволяйте никому касаться вашего тела", - советует эксперт по путешествиям.

Закрытый отель или достопримечательность

Некоторые водители такси сотрудничают с местными бизнесами и получают свой процент, если привозят к ним туристов. "Они скажут вам, что отель, туристическая достопримечательность или ресторан, куда вы направляетесь, временно закрыты из-за местного праздника. Если это происходит, настаивайте на том, чтобы вас отвезли в то место, которое вы изначально забронировали. Если бы это место было действительно закрыто, вы бы не смогли его забронировать", - объяснил Джеймс Коул.

Мошенничество при аренде транспорта

Осторожность туристам следует соблюдать и при аренде автомобиля, мотоцикла или гидроцикла. Недобросовестные владельцы могут обвинить клиента в повреждении, которого он не делал, угрожать задержанием или даже забрать паспорт в качестве гарантии оплаты дорогостоящего ремонта.

"Прежде чем поехать на арендованном транспорте, обязательно сфотографируйте и запишите на видео его состояние, чтобы не быть обвиненным в чем-то, чего вы не сделали", - рекомендует эксперт. Если на транспортном средстве уже есть повреждения, об этом нужно сделать отметки. А иногда лучшим выбором может стать общественный транспорт.

Карманные кражи

Туристов чаще всего обворовывают около оживленных туристических достопримечательностей или транспортных узлов. Карманники стараются "натолкнуться" на жертву и одновременно вытащить предметы из карманов или сумок.

Еще один менее распространенный обман - это трюк с "птичьим пометом". В этом случае туриста обливают клейкой жидкостью, имитирующей птичий помет. Мошенник притворяется, что помогает ему очиститься, используя возможность украсть предметы из карманов.