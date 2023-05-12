Стюардесса рассказала о диких вещах, с которыми она сталкивалась в самолетах

Стюардесса Марика Мукисова рассказала в своей книге "Дневник бортпроводницы" о диких вещах, с которыми ей приходилось сталкиваться в самолетах за 5 лет работы. Помимо знакомых часто летающим туристам проблем, список включает такие отвратительные находки, как пакеты с мочой и грязные подгузники, передает Day.Az со ссылкой на издание Daily Star.

В большинстве полетов, по словам Марики, самое неприятное - это вонь от ног некоторых пассажиров. Однако бывают и рейсы с другими противными открытиями, чаще всего связанными с телесными жидкостями.

Стюардесса вспомнила, как однажды группе турецких пассажиров некоторое время не давали покидать места из-за подозрения в краже товаров из Duty Free. Когда они все же ушли, Марика обнаружила "мешок с мочой на полу".

Зачастую на сиденьях самолетов после пассажиров остаются неприятные пятна. Ради экономии времени некоторые уборщики просто прикрывают их одеялами. "Иногда они накрывают пятна менструальной крови или мокрое сиденье одеялом. Потом приходит пассажир, который должен сидеть на этом месте, и возмущается. А решать проблему приходится нам", - пожаловалась Марика.

Однажды в полете стюардесса заметила, как прямо перед раздачей еды мать меняет ребенку подгузник, сидя в своем кресле. Марика попросила женщину остановиться, но та все равно продолжила. После завершения полета бортпроводница обнаружила под сиденьем вонючие использованные подгузники. Впрочем, по ее словам, такие неприятные "подарки" - не редкость.

Стюардессы ранее уже рассказывали прессе о том, что их раздражает. Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников, просит никогда не нажимать кнопку вызова, чтобы выпить. "Не используйте кнопку вызова, чтобы попросить выпить... Кнопка вызова - это не кнопка "водка с тоником". Она предназначена для экстренных случаев", - сказала Сара.

Другая стюардесса вспомнила жуткую историю, когда пассажир после рейса нашел ее в социальных сетях. "Пассажир флиртовал со мной и немного раздражал этим в самолете. Я испугалась, когда он нашел меня, и теперь не очень хочется носить бейдж с именем", - пожаловалась девушка.