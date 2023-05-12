Весна - это время обновления, цветущих цветов и возрождения природы. И что может быть лучше, чем провести три выходных дня в компании семьи, наслаждаясь прекрасной погодой, заботясь о своем здоровье и исследуя родной Азербайджан? Группа отелей PMD Hospitality предлагает незабываемые предложения для праздничных дней, обеспечивая своих посетителей комфортным проживанием, выгодными ценами и уникальными развлекательными программами.

Shamakhi Palace Sharadil славится своим профессионализмом и заботой о посетителях. Гостям предоставляется широкий выбор комфортабельных номеров и удобств, а также доступ к различным спортивным и развлекательным услугам. Отдыхая в Shamakhi Palace вы можете быть уверены в том, что ваш комфорт и удовлетворение являются приоритетом для отеля.

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Забота о здоровье с нафталановыми ваннами.

В отелях Garabagh Resort&SPA, Chinar Hotel&SPA, Gashalti Health Hotel находятся уникальные источники нафталановой нефти, которая имеет ценность для здоровья и красоты. Отели предоставляют своим гостям возможность испытать благотворное воздействие нафталановых ванн, которые известны своими лечебными свойствами. Нафталановые ванны помогают расслабиться, снять стресс, снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение.

www.garabaghotel.az

www.chinarhotel.az

www.gashalti.az

Если вы предпочитаете остановиться ближе к Баку Lankaran Springs Wellness Resort и Qalaalti Hotel&SPA предлагают вам идеальное решение. Оба отеля предлагают уникальные оздоровительные программы, трехразовое питание, а также множество развлекательных и спортивных услуг для вашего полноценного отдыха.

Lankaran Springs Wellness Resort расположен в живописном районе Ленкоранского региона и является излюбленным местом как для местных жителей, так и для туристов. Во время праздничных дней, отель предлагает проживание, трехразовое питание и развлекательные мероприятия. Вы сможете насладиться прекрасными видами природы, прогуляться по окружающим тропам, посетить спортивные площадки и воспользоваться оборудованием для игр на открытом воздухе. Кроме того, в Lankaran Springs Wellness Resort предлагается широкий выбор оздоровительных процедур которые помогут вам расслабиться и укрепить свое здоровье.

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Qalaalti Hotel & Spa - оазис роскоши и здоровья. Qalaalti Hotel&SPA славится своим фантастическим воздухом и захватывающими видами на море. В рамках праздничного пакета, отель предлагает проживание с питанием, позволяющим вам наслаждаться разнообразными блюдами региона. Одной из самых привлекательных особенностей Qalaalti Hotel & Spa является его уникальная лечебная вода - НафтСу. Гости могут насладиться оздоровительными процедурами, основанными на лечебной воде НафтСу, что поможет им расслабиться, восстановить энергию и укрепить свое здоровье.

www.galaalti.az

Но какой бы отель вы не выбрали, хорошее настроение, улучшение здоровья и прилив сил мы вам гарантируем! Главное, успеть забронировать!