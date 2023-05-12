Эскперт по путешествиям объяснил какая польза от старых смартфонов в поездке

Эксперт по путешествиям советует туристам всегда дополнительно брать с собой в поездки за границу старый смартфон. Почему именно это нужно делать, расскажет Day.Az со ссылкой на Tourprom.

Кайл Хотчкисс Кароне - руководитель компании Grand Tour Hospitality в Нью-Йорке и значимый человек в гостиничном бизнесе. Он много путешествует по работе, и всегда берет с собой старый телефон. Дело в том, что Кайл уже несколько раз сталкивался с ситуациями, когда оставался без связи за границей.

"Однажды в Париже я потерял свой телефон, и мне пришлось потратить 2'000 долларов на новый. На пляже в Рио на меня налетела целая команда детей и украла телефон прямо из рук. Еще один гаджет утонул в Эгейском море. С тех пор я никогда не выбрасываю старые айфоны, и всегда кладу один из них в сумку, собирая вещи в поездку", - объяснил Кайл.

Помимо телефона, опытный путешественник берет с собой и дополнительную SIM-карту. Она нужна, чтобы при необходимости позвонить оператору связи, переключить свой номер на эту карту и использовать в старом айфоне.

Кайл - не единственный человек, который рекомендует брать с собой старый телефон на случай, если понадобится запасной. Путешественница и блогер Лиза Гарсия уверяет, что порой берет даже несколько гаджетов.

"Я не могу сосчитать, сколько раз в путешествиях наши с моим молодым человеком телефоны были повреждены или, еще хуже, украдены. Это случалось так часто, что мы привыкли на всякий случай класть старые незаблокированные телефоны на дно сумок", - рассказала Лиза Гарсия.

Ее партнер, работающий учителем, добавил, что эта привычка пригодилась ему и во время школьной поездки в Колумбию с 16 учениками. "Мы взяли в общей сложности четыре резервных телефона на двоих. И все они были использованы!" - отметил молодой человек.

Еще одним преимуществом запасного телефона может быть экономия заряда батареи на основном девайсе. Пользователь Reddit и опытный путешественник объяснил: "Мне нравится снимать и фотографировать на свой продвинутый телефон, но это сильно разряжает батарею. Из-за этого нужно брать с собой аккумулятор и кабели, что доставляет неудобства. Второй - обычно старый или дешевый - телефон можно использовать для карт, текстовых сообщений, составления маршрута. Благодаря этому я часто заканчиваю день с обоими телефонами на 50% зарядке".