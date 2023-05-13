В Тайланде предложили увеличить число русскоговорящих гидов

Ассоциация профессиональных гидов Таиланда вынесла предложения для улучшения туризма в стране. В частности, предлагается увеличить число экскурсоводов, которые владеют русским языком, передает издание Thaiger, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас существует достаточно гидов, говорящих на английском и китайском языках: примерно от 20 до 30 тысяч англоговорящих гидов и не менее десяти тысяч гидов, говорящих на китайском языке. Но мы вынуждены признать, что нам не достает кадров, владеющих другими языками, такими как польский, русский и корейский", - говорится в материале.

При этом отмечается, что число нелегальных гидов вызвано нехваткой рабочей силы.